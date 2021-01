Insediamento Biden: i beauty look della cerimonia, da Kamala a Jill, da J.Lo a Lady Gaga (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La cerimonia di Insediamento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visto protagoniste, come da programmi ma pure futuri intenti, molte donne: la vice Kamala Harris e la moglie Jill Biden, accoppiate in color palette viola-smeraldo e stesso (probabile) parrucchiere; l’amica Michelle Obama, icona del power dressing (e dell’impeccabile arte del boccolo), oltre a due ospiti d’eccezione, una pittoresca Lady Gaga e una bronzea J.Lo per le performance canore. Ecco i beauty look, nel dettaglio. Insediamento Biden: i ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ladidel 46esimo Presidente degli Stati Uniti Joeha visto protagoniste, come da programmi ma pure futuri intenti, molte donne: la viceHarris e la moglie, accoppiate in color palette viola-smeraldo e stesso (probabile) parrucchiere; l’amica Michelle Obama, icona del power dressing (e dell’impeccabile arte del boccolo), oltre a due ospiti d’eccezione, una pittorescae una bronzea J.Lo per le performance canore. Ecco i, nel dettaglio.: i ...

you_trend : ???? #Trump lascia in questo momento la #CasaBianca in elicottero e non presenzierà, come annunciato, all'insediament… - SkyTG24 : #InaugurationDay Joe #Biden ha giurato - ilpost : Biden «dobbiamo finirla con la guerra fra rossi e blu, conservatori e di sinistra»: «avremo bisogno l'uno dell'altr… - ElysabettaM66 : RT @GianricoCarof: Beh, Lady Gaga che canta l’inno nazionale americano (se non l’avete vista e sentita fatelo subito) alla cerimonia di ins… - FiorellaBono1 : RT @SkyTG24: #InaugurationDay Joe #Biden ha giurato -