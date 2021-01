Insediamento Biden, Donald Trump e Melania salgono a bordo dell’Air Force One sulle note di Ymca dei Village People – Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Donald Trump e la moglie Melania hanno lasciato la Joint Base Andrews, nel Maryland, a bordo dell’aereo Air Force One. Sono diretti in Florida. I due hanno salutato staff e sostenitori salendo sull’aereo con le note di Ymca dei Village People, canzone simbolo della campagna elettorale di Trump. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)e la mogliehanno lasciato la Joint Base Andrews, nel Maryland, adell’aereo AirOne. Sono diretti in Florida. I due hanno salutato staff e sostenitori salendo sull’aereo con ledidei, canzone simbolo della campagna elettorale di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

