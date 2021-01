Insediamento Biden: a che ora inizia il giuramento del nuovo presidente Usa | Orario (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Insediamento Biden: a che ora inizia il giuramento Quando è, Orario Oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, è in programma la cerimonia di Insediamento (qui la diretta in tempo reale) del 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden: ma a che ora inizia il giuramento? L’Orario del giuramento vero proprio è previsto alle ore 18,00 italiane (le 12,00 a Washington), anche se la cerimonia d’Insediamento prenderà ufficialmente il via mezz’ora prima, alle 17,30 italiane, con l’inno nazionale. L’Insediamento di Biden alla Casa Bianca: cerimonia di giuramento blindata Sarà un Insediamento assai inusuale ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021): a che orailQuando è,Oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, è in programma la cerimonia di(qui la diretta in tempo reale) del 46esimodegli Stati Uniti d’America Joe: ma a che orail? L’delvero proprio è previsto alle ore 18,00 italiane (le 12,00 a Washington), anche se la cerimonia d’prenderà ufficialmente il via mezz’ora prima, alle 17,30 italiane, con l’inno nazionale. L’dialla Casa Bianca: cerimonia diblindata Sarà unassai inusuale ...

