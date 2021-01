Inizia una nuova era negli Stati Uniti. Biden ha giurato come 46esimo presidente. “E’ la giornata della democrazia, della storia, della speranza” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ovazione e applausi per Joe Biden e la first lady Jill quando sono usciti da Capitol Hill per raggiungere la piattaforma per la cerimonia di giuramento. E’ Iniziata così negli Stati Uniti una nuova era, dopo il discusso mandato di Donald Trump. Biden, alle 18 italiane, ha giurato come 46esimo presidente in una Washington blindata e scossa per quanto è avvenuto, negli stessi luoghi, durante l’assalto del 6 gennaio scorso e per la pandemia che nel Paese ancora miete centinaia di vittime ogni giorno. “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ovazione e applausi per Joee la first lady Jill quando sono usciti da Capitol Hill per raggiungere la piattaforma per la cerimonia di giuramento. E’ta cosìunaera, dopo il discusso mandato di Donald Trump., alle 18 italiane, hain una Washington blindata e scossa per quanto è avvenuto,stessi luoghi, durante l’assalto del 6 gennaio scorso e per la pandemia che nel Paese ancora miete centinaia di vittime ogni giorno. “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio dideglie di preservare, proteggere e difendere la ...

sbonaccini : Mi dispiace per i sovranisti nostrani, che avrebbero preferito la rielezione di Trump, ma oggi inizia una nuova st… - Avvenire_Nei : #Biden inizia con lo stop al boia. Pronta una raffica di decreti - DantiNicola : Oggi è un nuovo giorno, per gli Stati Uniti e per l'Europa. @JoeBiden sta per giurare e due dei suoi primi provvedi… - Vale22046 : RT @DavLucia: #ciSaraSempre Ci sono anime che esistono per conoscersi,perché consapevoli,sanno aspettarsi,riconoscersi e comunicare Capita… - inter2010treble : RT @sbonaccini: Mi dispiace per i sovranisti nostrani, che avrebbero preferito la rielezione di Trump, ma oggi inizia una nuova stagione p… -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia una Huawei, inizia una nuova era: HarmonyOS è disponibile su P30 in Cina HDblog Coronavirus, in Gran Bretagna nuovo record di morti: 1820 in un giorno, record negativo europeo da inizio pandemìa

Covid, di nuovo terribile il bollettino in Gran Bretagna. Ancora un record assoluto giornaliero di morti censiti per Covid nelle 24 ore che tocca quota 1820 contro ...

I podcast per consumatori in difficoltà, UNC lancia il progetto “Nessun problema”

UNC lancia l'iniziativa “Nessun problema”, per supportare gli utenti alle prese con una bolletta sbagliata, con prodotti difettosi, con gli acquisti online ...

Covid, di nuovo terribile il bollettino in Gran Bretagna. Ancora un record assoluto giornaliero di morti censiti per Covid nelle 24 ore che tocca quota 1820 contro ...UNC lancia l'iniziativa “Nessun problema”, per supportare gli utenti alle prese con una bolletta sbagliata, con prodotti difettosi, con gli acquisti online ...