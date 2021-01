Inizia l’era Biden-Harris. Il neo presidente: «È il giorno della democrazia. Uniamo il Paese» (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Sarò il presidente di tutti gli americani». Nella giornata che il neo presidente statunitense ha già proclamato «giornata nazionale di unità» Inizia un nuovo capitolo del presente e del futuro del Paese. Joe Biden e Kamala Harris sono entrati ufficialmente carica come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Una giornata storica soprattutto per il giuramento dell’ex senatrice della California che segna per la prima volta l’ingresso in carica di una vicepresidente donna. La giornata di Capitol Hill ha però ricordato agli Stati Uniti anche i fatti delle settimane e di un Paese che va ricostruito: «La democrazia è fragile ma ha prevalso», ha dichiarato Biden ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Sarò ildi tutti gli americani». Nella giornata che il neostatunitense ha già proclamato «giornata nazionale di unità»un nuovo capitolo del presente e del futuro del. Joee Kamalasono entrati ufficialmente carica comee vicedegli Stati Uniti. Una giornata storica soprattutto per il giuramento dell’ex senatriceCalifornia che segna per la prima volta l’ingresso in carica di una vicedonna. La giornata di Capitol Hill ha però ricordato agli Stati Uniti anche i fatti delle settimane e di unche va ricostruito: «Laè fragile ma ha prevalso», ha dichiarato...

pietroraffa : La grazia a #Bannon da parte di Trump è l'epilogo di una presidenza spregiudicata, pericolosa, incapace. In questi… - DantiNicola : Oggi è un nuovo giorno, per gli Stati Uniti e per l'Europa. @JoeBiden sta per giurare e due dei suoi primi provvedi… - classcnbc : #Inauguration2021: inizia l'era #Biden: cosa cambia per i mercati e per i vostri soldi? Guarda il nostro speciale… - andyberg71 : RT @Lantidiplomatic: Inizia l'era #Biden - PaoloSanvido : RT @RSInews: L'era Biden inizia dalle mascherine Il primo ordine esecutivo del presidente dovrebbe essere quello di rendere obbligatoria qu… -

