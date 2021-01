Inizia l’era Biden-Harris. Il neo presidente: «È il giorno della democrazia. Uniamo il Paese» – La diretta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Biden e Harris entrano per la prima volta alla Casa Bianca Il neopresidente è sceso insieme alla first lady Jill dalla ‘Beast’, la limousine presidenziale blindata, per una breve passeggiata prima di varcare i cancelli e poi le porte della Casa Bianca. La coppia si è fermata davanti all’ingresso per le foto di rito, quindi è entrata con tutti i membri della famiglia. Anche Kamala Harris è entrata per la prima volta nell’edificio dell’Executive Office di Eisenhower come vicepresidente dopo aver percorso un tratto della parata verso i terreni della Casa Bianca con la sua famiglia. January 20, 2021 January 20, 2021 Nella West Wing una targa per il figlio di Biden Cambia presidente e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021)entrano per la prima volta alla Casa Bianca Il neoè sceso insieme alla first lady Jill dalla ‘Beast’, la limousine presidenziale blindata, per una breve passeggiata prima di varcare i cancelli e poi le porteCasa Bianca. La coppia si è fermata davanti all’ingresso per le foto di rito, quindi è entrata con tutti i membrifamiglia. Anche Kamalaè entrata per la prima volta nell’edificio dell’Executive Office di Eisenhower come vicedopo aver percorso un trattoparata verso i terreniCasa Bianca con la sua famiglia. January 20, 2021 January 20, 2021 Nella West Wing una targa per il figlio diCambiae ...

pietroraffa : La grazia a #Bannon da parte di Trump è l'epilogo di una presidenza spregiudicata, pericolosa, incapace. In questi… - DantiNicola : Oggi è un nuovo giorno, per gli Stati Uniti e per l'Europa. @JoeBiden sta per giurare e due dei suoi primi provvedi… - classcnbc : #Inauguration2021: inizia l'era #Biden: cosa cambia per i mercati e per i vostri soldi? Guarda il nostro speciale… - ZenatiDavide : Inizia l’era Biden. Bernardelli: gli Usa terra di libertà, e anche di indipendenza e federalismo.: di Roberto Berna… - indip_nuova : Inizia l'era Biden. Bernardelli: gli Usa terra di libertà, e anche di indipendenza e federalismo. - -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia l’era Yeastar inizia il 2021 con l'introduzione della videoconferenza e WebRTC Fortune Italia