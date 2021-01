Infortunio Chiesa: le condizioni dell’esterno della Juventus (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Infortunio Chiesa, problema durante Juventus Napoli: le sue condizioni dopo la sostituzione nella finale di Supercoppa Andrea Pirlo è ricorso alla prima sostituzione durante l’intervallo di Juventus-Napoli di Supercoppa. Entrato in campo Federico Bernardeschi, che ha preso il posto sulla fascia di Federico Chiesa. Come riferito dai Rai Sport, l’esterno classe ’97 ha avvertito un dolore alla caviglia, non riuscendo così a proseguire la sua finale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021), problema duranteNapoli: le suedopo la sostituzione nella finale di Supercoppa Andrea Pirlo è ricorso alla prima sostituzione durante l’intervallo di-Napoli di Supercoppa. Entrato in campo Federico Bernardeschi, che ha preso il posto sulla fascia di Federico. Come riferito dai Rai Sport, l’esterno classe ’97 ha avvertito un dolore alla caviglia, non riuscendo così a proseguire la sua finale. Leggi su Calcionews24.com

