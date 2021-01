Incidente mortale sulla Tiburtina | l’appello dei familiari della vittima | «Se qualcuno ha visto qualcosa ci contatti»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’in cui ha perso la vita Emanuele è accaduto nella tragica mattina del 18 gennaio, su Viaall’altezza di Via di Casal dei Pazzi. Tutto è successo poco dopo le ore 6.30. Ad intervenire sono stati gli agenti del IV Gruppo TiburtinoPolizia Locale di Roma Capitale. L’, con unico veicolo coinvolto, un motoveicolo Honda sh, ha provocato la morte di Emanuele, deceduto sul colpo a seguitocaduta. Sul posto erano giunte le pattuglie per comprendere la dinamica dell’accaduto, ora la famiglia cerca i testimoni: “Buongiorno a tutti. Sono la cognata di Emanuele il ragazzo che ha avuto l’lunedì 18 gennaio verso le ore 6:30viaall’altezza di via casal de pazzi ed è morto. Se ...