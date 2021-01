Incendio in casa a Colico: muore 95enne (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Colico (Lecco), 20 gennaio 2021 " Un anziano di 95 anni è morto in seguito ad un Incendio divampato in casa sua a Colico . Le fiamme sono divampate questa mattina, mercoledì, nella sua abitazione di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 gennaio 2021)(Lecco), 20 gennaio 2021 " Un anziano di 95 anni è morto in seguito ad undivampato insua a. Le fiamme sono divampate questa mattina, mercoledì, nella sua abitazione di ...

anna85679399 : SE LA SALAMA ARRIVA PER PRIMA IN FINALE VI GIURO CHE VENGO FINO A CASA VOSTRA CON LA BENZINA E INCENDIO TUTTO CAZZO… - IlFriuli : Nuovo appello del @CircoallinCirca La casa-laboratorio, ad Adegliacco, è andata completamente distrutta in un ince… - occhio_notizie : Incendio ad Atripalda, casa in fiamme per una stufa malfunzionante: salvata coppia di anziani - vivere_sardegna : Paura a Paulilatino per l’incendio di una casa: i vigili del fuoco mettono in salvo due bambini - sardanews : Paura a Paulilatino per l’incendio di una casa: i vigili del fuoco mettono in salvo due bambini -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio casa Incendio in casa, dramma a Villatico di Colico: morto un anziano Lecco Notizie Incendio in casa a Colico: muore 95enne

Dopo le prime cure l'anziano è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Gravedona, dov'è morto a causa delle ustioni riportate ...

Strambino, incendio su un tetto in una casa di frazione Realizio

Mercoledi 20 in frazione Realizio di Strambino, intorno alle 16, un incendio ha interessato una casa in via Ponte Dora di proprietà di D.G di 70 anni. Fortunatamente solo una piccola porzione del tett ...

Dopo le prime cure l'anziano è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Gravedona, dov'è morto a causa delle ustioni riportate ...Mercoledi 20 in frazione Realizio di Strambino, intorno alle 16, un incendio ha interessato una casa in via Ponte Dora di proprietà di D.G di 70 anni. Fortunatamente solo una piccola porzione del tett ...