Inauguration Day, Washington barricata: Biden giura e l’America dà l’addio a Trump. La Guardia Nazionale nel mirino di Pentagono e Fbi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È una città in stato di assedio quella che si prepara a dire addio a Donald Trump e dare il benvenuto al nuovo presidente Joe Biden. Oltre 20mila uomini della Guardia Nazionale sono arrivati nei giorni scorsi a Washington. Dovranno gestire la sicurezza dell’evento di Inaugurazione, insieme all’FBI e ad almeno tre corpi di polizia. Il National Mall, da dove tradizionalmente la folla assiste al giuramento del nuovo presidente, è chiuso al pubblico da venerdì scorso e resterà chiuso fino a oggi. Il palco ai piedi del Capitol, dove Biden giurerà e da dove farà il discorso d’insediamento, è pronto, ma tutt’intorno è stato eretto un complesso sistema di blocchi, barricate, filo spinato, recinzioni che superano i due metri. Il timore di nuovi attacchi da parte delle milizie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È una città in stato di assedio quella che si prepara a dire addio a Donalde dare il benvenuto al nuovo presidente Joe. Oltre 20mila uomini dellasono arrivati nei giorni scorsi a. Dovranno gestire la sicurezza dell’evento di Inaugurazione, insieme all’FBI e ad almeno tre corpi di polizia. Il National Mall, da dove tradizionalmente la folla assiste almento del nuovo presidente, è chiuso al pubblico da venerdì scorso e resterà chiuso fino a oggi. Il palco ai piedi del Capitol, dovegiurerà e da dove farà il discorso d’insediamento, è pronto, ma tutt’intorno è stato eretto un complesso sistema di blocchi, barricate, filo spinato, recinzioni che superano i due metri. Il timore di nuovi attacchi da parte delle milizie ...

