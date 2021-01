Inauguration Day | l' agente-eroe di Capitol Hill Eugene Goodman scorta Kamala Harris

RaiRadio2 : Ci siamo! Oggi è l’Inauguration Day. Siamo pronti a partire per Washington. Chi ritwitta sale a bordo con noi.… - Agenzia_Ansa : #Usa è il giorno di #Biden 'E' l'ora di unire l'America'. Il presidente eletto lascia in lacrime il suo #Delaware,… - RaiNews : Oltre alla valigetta, #Biden eredita anche il 'biscotto' - CDurastanti : “Ho molto amato un russista, e uno che forse è stato nei servizi.” Passato un po’ dell’Inauguration Day a parlare… - godhatesfr4n : stavo seguendo l’inauguration day ma vedo la tl nera nerissima per colpa di guenda?? ora vado a recuperare -

Ultime Notizie dalla rete : Inauguration Day

Jennifer Lopez wore suffragette white for the swearing-in of America’s first female vice president. For her performance of “This Land Is Your Land” and “America the Beautiful” on Inauguration Day, the ...Joe Biden and Kamala Harris were sworn in Jan. 20 as president and vice president during the inauguration. Here's how Becky G and other Latin artists reacted.