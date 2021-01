Inauguration Day | Biden e Harris hanno giurato Trump e Melania lasciano la Casa Bianca | “Torneremo in qualche modo”

RaiRadio2 : Ci siamo! Oggi è l’Inauguration Day. Siamo pronti a partire per Washington. Chi ritwitta sale a bordo con noi.… - Agenzia_Ansa : #Usa è il giorno di #Biden 'E' l'ora di unire l'America'. Il presidente eletto lascia in lacrime il suo #Delaware,… - RaiNews : Oltre alla valigetta, #Biden eredita anche il 'biscotto' - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Inauguration Day, Biden e Harris hanno giurato. Trump e Melania lasciano la Casa Bianca: Torne… - pheeleeppo : RT @BITCHYFit: Lady Gaga canta l’inno nazionale americano all’Inauguration Day di Joe Biden -

Ultime Notizie dalla rete : Inauguration Day

"Uniti per combattere l'odio e le disuguaglianze...". Washington - Discorso nel segno della pacificazione nazionale del neopresidente Biden - Assente Donald Trump, che questa mattina ha raggiunto con ...Jennifer Lopez è a Washington per festeggiare l'insediamento di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti e tra una prova e l'altra si diverte a scattare qualche foto con i soldati della Guard ...