Inaf: nuova scoperta sulle faglie di Ganimede

Un'analisi della distribuzione delle faglie sulla superficie di Ganimede, luna gioviana, ha permesso di stimarne la penetrazione all'interno della crosta ghiacciata "Get into the groove", esortava Madonna nella colonna sonora di Cercasi Susan disperatamente. Detto fatto. Un team guidato da Alice Lucchetti, ricercatrice all'Inaf di Padova, si è virtualmente calato nelle grooves – le faglie – del satellite mediceo Ganimede,…

Un’analisi della distribuzione delle faglie sulla superficie di Ganimede, luna gioviana, ha permesso di stimarne la penetrazione all’interno della crosta ghiacciata “Get into the groove”, esortava ...

Scoperte 2 radiogalassie giganti in una piccola area nel cosmo

Uno studio ha rilevato la presenza delle due radiogalassie giganti in una porzione di cielo pari a solo quattro volte l’area apparente della luna piena, i loro getti radio possono raggiungere un’esten ...