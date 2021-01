In versione mini, tornano gli stivaletti più trendy d’inizio millennio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dammi tre parole, anzi tre capi moda: tute in velluto, occhiali a mascherina e ugly boots. Ed è subito uniforme dei primi anni 2000. Ormai non c’è dubbio che, avendo attinto dai 90 a più non posso nelle ultime stagioni, il prossimo decennio di riferimento sartoriale, malgrado tutto, saranno i non proprio elegantissimi anni 00. Dopo che il back to the future ha riportato nelle cabine armadio vip l’athleisure stile Juicy Couture e i sunglasses più amati da Paris Hilton & Co. circa due decenni fa, la conferma arriva proprio dalle prime settimane del 2021. Perché se influencer del calibro di Chiara e Valentina Ferragni, popstar come Dua Lipa e Selena Gomez e top come Emily Ratajkowski, Irina Shayk e Kendall Jenner stanno indossando gli stivaletti scamosciati più avvistati a inizio millennio, non si tratta di una coincidenza ma di it shoes. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dammi tre parole, anzi tre capi moda: tute in velluto, occhiali a mascherina e ugly boots. Ed è subito uniforme dei primi anni 2000. Ormai non c’è dubbio che, avendo attinto dai 90 a più non posso nelle ultime stagioni, il prossimo decennio di riferimento sartoriale, malgrado tutto, saranno i non proprio elegantissimi anni 00. Dopo che il back to the future ha riportato nelle cabine armadio vip l’athleisure stile Juicy Couture e i sunglasses più amati da Paris Hilton & Co. circa due decenni fa, la conferma arriva proprio dalle prime settimane del 2021. Perché se influencer del calibro di Chiara e Valentina Ferragni, popstar come Dua Lipa e Selena Gomez e top come Emily Ratajkowski, Irina Shayk e Kendall Jenner stanno indossando gli stivaletti scamosciati più avvistati a inizio millennio, non si tratta di una coincidenza ma di it shoes.

Forse il primo aggettivo che viene in mente non è chic. Ma sono ultra comfy e, dunque, in linea con la fashion attitude da pandemia. Riecco gli scarponcini scamosciati dall'interno soffice spopolare t ...

Forse il primo aggettivo che viene in mente non è chic. Ma sono ultra comfy e, dunque, in linea con la fashion attitude da pandemia. Riecco gli scarponcini scamosciati dall'interno soffice spopolare t ...