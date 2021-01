In The Morning, video: JLo vestita solo di ali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Jennifer Lopez pubblica il videoclip del suo ultimo singolo, In The Morning, e anche in questa occasione stupisce tutti e lascia a bocca aperta per il suo fascino senza tempo. Nelle immagini compare scultorea e impeccabile come un angelo senza veli che sfoggia soltanto delle grandi e candide ali. JLo già da qualche mese aveva cominciato a condividere sui social network degli indizi della sua ultima fatica professionale, ed erano state diverse le supposizioni dei follower. Nel mese di novembre, ad esempio, mentre era impegnata anche nella presentazione della sua ultima attività da imprenditrice, la nuova azienda di prodotti per la bellezza, aveva postato su Instagram delle immagini del backstage della clip. In quella circostanza, in molti avevano pensato che In The Morning fosse il singolo di un nuovo album, poiché ormai dal 2014 la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Jennifer Lopez pubblica ilclip del suo ultimo singolo, In The, e anche in questa occasione stupisce tutti e lascia a bocca aperta per il suo fascino senza tempo. Nelle immagini compare scultorea e impeccabile come un angelo senza veli che sfoggia soltanto delle grandi e candide ali. JLo già da qualche mese aveva cominciato a condividere sui social network degli indizi della sua ultima fatica professionale, ed erano state diverse le supposizioni dei follower. Nel mese di novembre, ad esempio, mentre era impegnata anche nella presentazione della sua ultima attività da imprenditrice, la nuova azienda di prodotti per la bellezza, aveva postato su Instagram delle immagini del backstage della clip. In quella circostanza, in molti avevano pensato che In Thefosse il singolo di un nuovo album, poiché ormai dal 2014 la ...

andreapurgatori : GOOD MORNING AMERICA. Giura @JoeBiden. #Trump va a casa, ma cosa è successo davvero il 6 gennaio a #CapitolHill?… - MoliPietro : In The Morning, video: JLo vestita solo di ali - hausofskz_ : “Tell someone to make me a bowl of noodles in the morning, remember to drop an egg in.” NOOOOOOO?? VUOLE I NOODLES.… - LaLestofante : RT @andreapurgatori: GOOD MORNING AMERICA. Giura @JoeBiden. #Trump va a casa, ma cosa è successo davvero il 6 gennaio a #CapitolHill? #Atla… - miciorny : RT @andreapurgatori: GOOD MORNING AMERICA. Giura @JoeBiden. #Trump va a casa, ma cosa è successo davvero il 6 gennaio a #CapitolHill? #Atla… -

Ultime Notizie dalla rete : The Morning Jennifer Lopez presenta il video del singolo “In the Morning” R101 In The Morning, video: JLo vestita solo di ali

Il videoclip di In The Morning con Jennifer Lopez in versione angelo nudo è già un successo: l'interpretazione del brano della cantante.

Atlantide - Good Morning America - Mercoledì alle 21.15

Joe Biden giura in una Washington sotto assedio. Trump se ne va sdegnato nella sua residenza in Florida. L’America volta pagina e il nuovo presidente promette di azzerare i quattro anni dell’era trump ...

Il videoclip di In The Morning con Jennifer Lopez in versione angelo nudo è già un successo: l'interpretazione del brano della cantante.Joe Biden giura in una Washington sotto assedio. Trump se ne va sdegnato nella sua residenza in Florida. L’America volta pagina e il nuovo presidente promette di azzerare i quattro anni dell’era trump ...