In Emilia-Romagna scuola in presenza al 50% fino al 6 febbraio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – Le lezioni in presenza alle superiori in Emilia-Romagna restano al 50% almeno fino al prossimo 6 febbraio. Perché il livello di rischio legato all'andamento dei contagi rimane "alto" e non si devono "inficiare gli auspicabili effetti positivi" delle limitazioni anti-Covid. Lo comunica l'Ufficio scolastico in accordo con la Regione e le Prefetture, dopo uno scambio avvenuto ieri con la direttrice generale della sanità in viale Aldo Moro, Kiriakoula Petropulacos. La Regione, spiega infatti in una nota inviata a tutte le scuole il numero uno dell'Usr, Stefano Versari, "ha trasmesso elementi di conoscenza riguardo l'andamento dell'epidemia Covid-19. Nello specifico, dalla valutazione del rischio, tenendo in considerazione anche indicatori quali l'incremento dei focolai e la ricomparsa di focolai nelle strutture residenziali, deriva una classificazione complessiva del rischio alta".

