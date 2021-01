In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Gennaio: Renzi: “Sfiduciamolo”. Ma i suoi si ribellano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La crisi. Il vertice con i giallorosa Conte: “Rimpasto in sette giorni”. La contromossa per chi tentenna Dopo la fiducia. Il primo scoglio: il voto sulla Giustizia il 27 Gennaio Preoccupazione per “l’operazione politica” che ancora non decolla di Luca De Carolis e Wanda Marra Ho visto cose… di Marco Travaglio Quelli che “Renzi guarda al Pd: magari si convincono a scaricare Conte” (Corriere) e invece il Pd scarica lui. Quelli che arriva il governo Draghi, anzi Cottarelli, anzi Cartabia, anzi Franceschini, anzi Di Maio, anzi Guerini (tutti i giornali) e invece niente, un’altra volta. Quelli che invocano costruttori (Conte e i giallorosa) e si ritrovano Sette anni fa Il primo pranzo Renzi-Conte con la regia della Boschi Al tavolo anche il super avvocato Alpa di Marco Lillo Stati Uniti Biden giura senza incidenti: “È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La crisi. Il vertice con i giallorosa Conte: “Rimpasto in sette giorni”. La contromossa per chi tentenna Dopo la fiducia. Il primo scoglio: il voto sulla Giustizia il 27Preoccupazione per “l’operazione politica” che ancora non decolla di Luca De Carolis e Wanda Marra Ho visto cose… di Marco Travaglio Quelli che “guarda al Pd: magari si convincono a scaricare Conte” (Corriere) e invece il Pd scarica lui. Quelli che arriva il governo Draghi, anzi Cottarelli, anzi Cartabia, anzi Franceschini, anzi Di Maio, anzi Guerini (tutti i giornali) e invece niente, un’altra volta. Quelli che invocano costruttori (Conte e i giallorosa) e si ritrovano Sette anni fa Il primo pranzo-Conte con la regia della Boschi Al tavolo anche il super avvocato Alpa di Marco Lillo Stati Uniti Biden giura senza incidenti: “È ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio: “Renzi chi?”. Conte lo ignora chiede “aiuto” e ottiene un ampio mar… - fattoquotidiano : L’avvocato soffre fino a tarda sera, ma è salvo [Leggi] - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Gennaio: Segre: “Sono indignata, vado a Roma per la fiducia a Conte” - AltreNews : RT @fattoquotidiano: Poltrona è la parola chiave che alla fine spegne Renzi e il suo falò delle vanità (Leggi di Pino Corrias) https://t.co… - Boarding77 : RT @fattoquotidiano: Poltrona è la parola chiave che alla fine spegne Renzi e il suo falò delle vanità (Leggi di Pino Corrias) https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Gennaio: “Renzi chi?”. Conte lo ignora e ottiene un ampio margine Il Fatto Quotidiano Napoli, con la Juve è mancato il coraggio di giocarsela

È bastato un tiro mancino di Cristiano Ronaldo, quel perfido sinistro a pochi passi da Ospina, per consegnare alla Juve la Supercoppa e restituire il sorriso a Pirlo. Il Napoli è ...

Covid a Napoli, allarme al Cardarelli: «È boom di ricoveri, servono posti letto»

Scongiurare il caos in pronto soccorso: per decongestionare la prima linea del Cardarelli sarà rafforzata la collaborazione tra gli ospedali e le aziende sanitarie dell’area collinare ...

È bastato un tiro mancino di Cristiano Ronaldo, quel perfido sinistro a pochi passi da Ospina, per consegnare alla Juve la Supercoppa e restituire il sorriso a Pirlo. Il Napoli è ...Scongiurare il caos in pronto soccorso: per decongestionare la prima linea del Cardarelli sarà rafforzata la collaborazione tra gli ospedali e le aziende sanitarie dell’area collinare ...