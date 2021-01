Imprese automotive, accordo MCC-Anfia per facilitare accesso credito (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – accordo di partnership tra Mediocredito Centrale e Anfia – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica per facilitare l’accesso al credito e favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa per le oltre 350 Imprese aderenti all’associazione, a partire da quelle del Sud Italia. Con la sigla dell’accordo – spiega la nota – “MCC si impegna a esaminare le richieste di finanziamento presentate dalle Imprese associate ad Anfia, fermo restando che la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie, inoltre, Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) –di partnership tra MedioCentrale e– Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica perl’ale favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa per le oltre 350aderenti all’associazione, a partire da quelle del Sud Italia. Con la sigla dell’– spiega la nota – “MCC si impegna a esaminare le richieste di finanziamento presentate dalleassociate ad, fermo restando che la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie, inoltre, MedioCentrale valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni ...

