Ilaria Capua: “Vaccinare insegnanti? Non è prioritario” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per Ilaria Capua, Vaccinare gli insegnanti “non è prioritario“. E aggiunge: “La priorità adesso è quella di salvare vite e tenere quante più persone possibile fuori dalle terapie intensive“. Così ha dichiarato l’esperta a DiMartedì su La7. Il fulcro centrale sui vaccini, soprattutto a fronte del taglio alle dosi per l’Italia fatto da Pfizer, è quello di cercare un ordine preciso di persone da Vaccinare. Dopo il personale medico e delle Rsa, adesso sarebbe il turno degli over 80, e dopo? Da quello che emerge, pertanto, nasce l’ipotesi di accelerare la vaccinazione per gli over 80 e, di conseguenza, anticipare così i tempi di vaccinazioni per le altre categorie, come quella degli insegnanti. Insomma, la Capua sembra aver dato un’opinione in ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pergli“non è“. E aggiunge: “La priorità adesso è quella di salvare vite e tenere quante più persone possibile fuori dalle terapie intensive“. Così ha dichiarato l’esperta a DiMartedì su La7. Il fulcro centrale sui vaccini, soprattutto a fronte del taglio alle dosi per l’Italia fatto da Pfizer, è quello di cercare un ordine preciso di persone da. Dopo il personale medico e delle Rsa, adesso sarebbe il turno degli over 80, e dopo? Da quello che emerge, pertanto, nasce l’ipotesi di accelerare la vaccinazione per gli over 80 e, di conseguenza, anticipare così i tempi di vaccinazioni per le altre categorie, come quella degli. Insomma, lasembra aver dato un’opinione in ...

La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capua ospite di Giovanni Floris: 'Non credo che in questo momento sia prioritario vac… - La7tv : #dimartedi Covid, Ilaria #Capua: 'Il virus approfitta di ogni spazio che non gli diamo per fregarsene delle orrende… - fattoquotidiano : Covid, Ilaria Capua su La7: “Fine della pandemia? Se la campagna vaccinale va bene, non prima del 2023. Ora ci vuol… - QuotidianPost : Ilaria Capua: “Vaccinare insegnanti? Non è prioritario” - ale_manicone : @gicabi @giorgiogilestro @diabolicus23 @RobertoBurioni Ma si, è come dici. E bene ha fatto Ilaria Capua a smettere… -