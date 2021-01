Il Vermouth | ottimo per gli aperitivi | gli ingredienti e i consigli per gustarlo al meglio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilè uno dei vini aromatizzati italiani più apprezzati al mondo. Estremamente versatile, può essere bevuto da solo ma viene utilizzato anche per preparare molti drinks e, cucinare primi piatti come il risotto, insaporire secondi di carne o pesce e proporre dessert come torte, ciambelle e biscotti. Ma com’è nata questa bevanda? Ha una storia millenaria che risale al Medioevo con la comparsa dei vini “ippocratici” ovvero quei vini aromatizzati con zucchero, miele, erbe e spezie a cui venivano attribuite capacità curative in campo medico. E perché nacquero i vini ippocratici? Le loro origini sono dettate da questioni di gusto, salutistiche, digestive, terapeutiche, visto che erano ritenuti dei tonici, ma soprattutto i vini venivano aromatizzati per mascherarne i difetti, considerando che venivano prodotti con tecniche rudimentali che ...