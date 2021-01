Il treno più veloce del mondo? Ecco il prototipo cinese che può arrivare a 620 km/h (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan, è stato ufficialmente presentato il prototipo di quello che potrebbe diventare il treno più veloce del mondo. Un convoglio a levitazione magnetica - un Maglev - che come riporta anche la CNN sarebbe potenzialmente in grado di muoversi alla velocità di 620 km/h, sfruttando una speciale tecnologia di propulsione basta su superconduttori ad alta temperatura (hts). Il Maglev in questione è nato dalle ricerche della Southwest Jiaotong University. Al momento il prototipo presentato al pubblico - lungo 21 metri in totale - è stato installato su 165 metri complessivi di binari: poche decine di metri di percorso, insomma, che però hanno permesso di testare il nuovo sistema di propulsione su cui si basa il convoglio. Come tutti i modelli a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A Chengdu, nella provinciadel Sichuan, è stato ufficialmente presentato ildi quello che potrebbe diventare ilpiùdel. Un convoglio a levitazione magnetica - un Maglev - che come riporta anche la CNN sarebbe potenzialmente in grado di muoversi alla velocità di 620 km/h, sfruttando una speciale tecnologia di propulsione basta su superconduttori ad alta temperatura (hts). Il Maglev in questione è nato dalle ricerche della Southwest Jiaotong University. Al momento ilpresentato al pubblico - lungo 21 metri in totale - è stato installato su 165 metri complessivi di binari: poche decine di metri di percorso, insomma, che però hanno permesso di testare il nuovo sistema di propulsione su cui si basa il convoglio. Come tutti i modelli a ...

