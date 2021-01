Il supermercato a tema GTA San Andreas: ecco dove si trova (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un esperimento molto particolare quello proposto da parte di una nota catena di supermercati, il tema è il videogioco GTA. supermercato (Pixabay)Di questi tempi la creatività è uno degli aspetti più importanti, soprattutto quando si tratta di fare marketing. In ogni ambito ci sono persone indicate proprio per far si che un prodotto possa essere venduto anche grazie all’attrattiva creata su di esso. La ricerca della formula vincente, il modo giusto per provare ad attirare i clienti in modo particolare. Tanti ci riescono, facendo leva sulla cultura di massa. Film, serie tv, ma anche videogiochi, tutto viene sfruttato per creare un esperienza unica da regalare al cliente. E cosi la Silpo, nota catena di supermercati in Ucraina, ci ha provato in un modo che dire geniale sarebbe quasi riduttivo. Leggi anche—> Covid-19 e teorie del ... Leggi su kronic (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un esperimento molto particolare quello proposto da parte di una nota catena di supermercati, ilè il videogioco GTA.(Pixabay)Di questi tempi la creatività è uno degli aspetti più importanti, soprattutto quando si tratta di fare marketing. In ogni ambito ci sono persone indicate proprio per far si che un prodotto possa essere venduto anche grazie all’attrattiva creata su di esso. La ricerca della formula vincente, il modo giusto per provare ad attirare i clienti in modo particolare. Tanti ci riescono, facendo leva sulla cultura di massa. Film, serie tv, ma anche videogiochi, tutto viene sfruttato per creare un esperienza unica da regalare al cliente. E cosi la Silpo, nota catena di supermercati in Ucraina, ci ha provato in un modo che dire geniale sarebbe quasi riduttivo. Leggi anche—> Covid-19 e teorie del ...

FrancescoAbate3 : Non date visibilità a quella che conta la gente che scende al supermercato. Lei non fa altro che scegliere un tema… - gianlucageorge : @Carlo314159 Appunto ... è un tema su cui riflettere. Fare tanti sacrifici ed attenzione in altri ambiti e poi amma… -

Ultime Notizie dalla rete : supermercato tema Supermercato e regolamento di condominio: i limiti alla destinazione dei locali Fiscoetasse Il supermercato canadese e la pubblicità versione anime

No Frills Supermarket, una catena di negozi di alimentari canadese ha lanciato un nuovo spot commerciale a tema anime, intitolato Haulerverse, subito diventato virale in tutto il mondo! Haulerverse (c ...

Il Barolo al supermercato a 9 euro? “Ecco perché non è uno scandalo”

Nove euro per una bottiglia di Barolo al supermercato. Anzi 8,99, tanto per giocare con la psicologia del cliente. E 7,99 per un Barbaresco. Non è la prima volta, ogni tanto capita: in qualche discoun ...

No Frills Supermarket, una catena di negozi di alimentari canadese ha lanciato un nuovo spot commerciale a tema anime, intitolato Haulerverse, subito diventato virale in tutto il mondo! Haulerverse (c ...Nove euro per una bottiglia di Barolo al supermercato. Anzi 8,99, tanto per giocare con la psicologia del cliente. E 7,99 per un Barbaresco. Non è la prima volta, ogni tanto capita: in qualche discoun ...