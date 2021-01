Il sommacco siciliano | cos’è e come si usa questa spezia benefica per l’organismo

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il, una pianta incredibilmente bella, il cui frutto è unache viene usata nella cucina mediterranea e medio orientale per condire piatti molto celebri e succulentiil kebab. Non solo, ilè unaparticolarmentepergrazie al suo potere antiossidante. In questo articolo ti spiegheremo, L'articolo proviene da YesLife.it.