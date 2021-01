Il Sole entra in Acquario: ecco le novità per i nati sotto questo segno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La costellazione dell’Acquario, incisione di James Thornhill (1675-1734). (Foto Getty Images) È arrivato puntuale spiazzando tutti. Il Sole in Acquario si presenta mercoledì 20 con un’aria soddisfatta, più decisa e risolta. Senza quel fremito di premura addosso tipico di chi, appena arriva in un luogo, ha già fretta di scappare altrove. Quest’anno anche i gesti sono più pacati, riesce a togliersi la giacca, vincendo il timore di essere trattenuto da qualche altro pianeta ciarliero. Giove, Saturno e Mercurio si guardano soddisfatti. È merito loro, pianeti alleati nel segno dell’Acquario, se il segno d’Aria rivela una sicurezza interiore che si riflette già nello sguardo. Mercurio, pianeta della comunicazione, resterà nel segno, fino a metà marzo, per ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La costellazione dell’, incisione di James Thornhill (1675-1734). (Foto Getty Images) È arrivato puntuale spiazzando tutti. Ilinsi presenta mercoledì 20 con un’aria soddisfatta, più decisa e risolta. Senza quel fremito di premura addosso tipico di chi, appena arriva in un luogo, ha già fretta di scappare altrove. Quest’anno anche i gesti sono più pacati, riesce a togliersi la giacca, vincendo il timore di essere trattenuto da qualche altro pianeta ciarliero. Giove, Saturno e Mercurio si guardano soddisfatti. È merito loro, pianeti alleati neldell’, se ild’Aria rivela una sicurezza interiore che si riflette già nello sguardo. Mercurio, pianeta della comunicazione, resterà nel, fino a metà marzo, per ...

