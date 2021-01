Il smm di Taffo deve spiegare come si fa il giusto manifesto funebre per una persona transgender

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La storia è – purtroppo – simile a quella di tante altre. Muore una, Gianna, in una città del Sud Italia. I parenti, quasi a voler nascondere la sua identità, decidono di far inserire sui suoi manifesti funebri il suo nome al maschile. Una mancanza di rispetto nei confronti della storia di Gianna, del suo modo di stare al mondo, di ciò che aveva sempre avvertito. Per questo motivo, dopo aver raccolto la segnalazione di Vladimir Luxuria – che aveva conosciuto Gianna in passato -, il social media manager diha deciso di rendere ilomaggio a Gianna, rifacendo completamente ilche annuncia i suoi funerali. LEGGI ANCHE > Il congresso delle famiglie visto dai social di...