Il silenzio degli innocenti, Anthony Hopkins: "Quando ho letto il titolo ho pensato a un film per bambini" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quando ad Anthony Hopkins è stata inviata per la prima volta la sceneggiatura de Il silenzio degli innocenti, il titolo gli ha fatto credere che fosse un film per bambini. Sir Anthony Hopkins ha confessato candidamente di aver scambiato Il silenzio degli innocenti per un film per bambini dopo aver letto il titolo che, in originale, è "Il silenzio degli agnelli". Ispirato al romanzo omonimo di Thomas Harris, Il silenzio degli innocenti si è rivelato un incredibile successo di pubblico e critica ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)adè stata inviata per la prima volta la sceneggiatura de Il, ilgli ha fatto credere che fosse unper. Sirha confessato candidamente di aver scambiato Ilper unperdopo averilche, in originale, è "Ilagnelli". Ispirato al romanzo omonimo di Thomas Harris, Ilsi è rivelato un incredibile successo di pubblico e critica ...

FiorellaMannoia : Ieri sera é stato emozionante e sono felicissima degli ascolti che abbiamo ottenuto, mancava solo una cosa, la più… - massimo_san : RT @ParamountItalia: “Il mio agente mi mandò un copione. Mi disse: 'Perché non lo leggi? Si intitola Il silenzio degli innocenti.' Io dissi… - ParamountItalia : “Il mio agente mi mandò un copione. Mi disse: 'Perché non lo leggi? Si intitola Il silenzio degli innocenti.' Io di… - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: “Il mio agente mi mandò un copione. Il silenzio degli innocenti. Io dissi: 'È una storia per bambini?' #TheSilenceOfTheLam… - SpikeItalia : “Il mio agente mi mandò un copione. Il silenzio degli innocenti. Io dissi: 'È una storia per bambini?'… -