Il silenzio degli innocenti 30 dopo, Anthony Hopkins e Jodie Foster raccontano quel “set inquietante” tra emozioni e ricordi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Clarice, gli agnelli hanno smesso di gridare?”. Anthony Hopkins e Jodie Foster insieme trent’anni dopo Il silenzio degli innocenti. Era il 14 febbraio del 1991 quando il film del compianto Jonathan Demme uscì nelle sale. E nessuno quel giorno avrebbe mai pensato al successo che il thriller/horror, basato sul romanzo di Thomas Harris, avrebbe ottenuto nel mondo dopo pochi mesi la sua presentazione al Festival di Berlino (dove Demme vinse il l’Orso d’Argento per la regia a pari merito con Ricky Tognazzi per Ultrà). Successo poi consacrato l’anno successivo con la vittoria di cinque Oscar: miglior film, regia, attore, attrice e sceneggiatura non originale. Hopkins oggi 83enne (all’epoca 53enne) e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Clarice, gli agnelli hanno smesso di gridare?”.insieme trent’anniIl. Era il 14 febbraio del 1991 quando il film del compianto Jonathan Demme uscì nelle sale. E nessunogiorno avrebbe mai pensato al successo che il thriller/horror, basato sul romanzo di Thomas Harris, avrebbe ottenuto nel mondopochi mesi la sua presentazione al Festival di Berlino (dove Demme vinse il l’Orso d’Argento per la regia a pari merito con Ricky Tognazzi per Ultrà). Successo poi consacrato l’anno successivo con la vittoria di cinque Oscar: miglior film, regia, attore, attrice e sceneggiatura non originale.oggi 83enne (all’epoca 53enne) e la ...

MediasetTgcom24 : Jodie Foster e Anthony Hopkins insieme per il 30° anniversario de 'Il silenzio degli innocenti' #JodieFoster… - FiorellaMannoia : Ieri sera é stato emozionante e sono felicissima degli ascolti che abbiamo ottenuto, mancava solo una cosa, la più… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Quando avvennero manifestazioni violente, e saccheggi della cosa pubblica e privata, in tutti gli Stati degli USA(??) c… - laperlaneranera : Quando avvennero manifestazioni violente, e saccheggi della cosa pubblica e privata, in tutti gli Stati degli USA(??… - EffeF61 : RT @giuseppe_masala: Quello di mezzo sembra il pazzo de 'Il silenzio degli innocenti'. -