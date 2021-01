Il Segreto anticipazioni | ALICIA diventa il bersaglio degli Arcangeli e…

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) A Il, il nuovo sindacoUrrutia (Roser Tapias) si troverà fin da subito ad affrontare una seria minaccia appena prenderà il comando di Puente Viejo. Data la nascita della Repubblica in Spagna, la figlia di Jesus (Angel Hector Sanchez) ed Encarnacion (Aranxta Aranguren) diventerà infatti ilnumero uno, il gruppo sovversivo nato in sostegno del regime vigente in quel periodo. Una situazione che creerà diversi conflitti… Il, news:sindaco e… Come abbiamo già potuto riportare nei nostri post precedenti dedicati alleriuscirà a vincere le elezioni e ad assumerà l’incarico al posto di Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), perché tutti gli ...