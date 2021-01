Il sacrificio che regalerà l’attaccante alla Juventus (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non solo la Supercoppa: la Juventus lavora ancora all’attaccante e serve un sacrificio in uscita per accontentare Pirlo La Supercoppa che farà un po’ di chiarezza sulla stagione bianconera, ma questo mercoledì non è importante soltanto in campo per la Juventus. C’è l’attaccante da trovare assolutamente per Paratici, con Pirlo che anche oggi potrà contare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non solo la Supercoppa: lalavora ancora ale serve unin uscita per accontentare Pirlo La Supercoppa che farà un po’ di chiarezza sulla stagione bianconera, ma questo mercoledì non è importante soltanto in campo per la. C’èda trovare assolutamente per Paratici, con Pirlo che anche oggi potrà contare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mirkocalemme : Mai visto un 39enne decisivo come questo #Ibrahimovic. Zlatan è uno spettacolo, un inno al talento e al sacrificio.… - chetempochefa : Non riesco ad accettare che in un tempo così difficile, in cui gli italiani stanno facendo enormi sacrifici, vi sia… - MaryMichi68 : RT @derek_zth: Sono lustri e lustri che vi prendono per il culo. Si prendono i vostri soldi, il vostro lavoro e il vostro sacrificio. Ma vo… - Gigliom57 : RT @derek_zth: Sono lustri e lustri che vi prendono per il culo. Si prendono i vostri soldi, il vostro lavoro e il vostro sacrificio. Ma vo… - ManuQ24916888 : RT @derek_zth: Sono lustri e lustri che vi prendono per il culo. Si prendono i vostri soldi, il vostro lavoro e il vostro sacrificio. Ma vo… -