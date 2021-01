Il ritorno di Jack Ma (che fa schizzare il titolo Alibaba e arrabbiare Pechino) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È tornato Jack Ma, il fondatore del colosso Alibaba Group. Dopo mesi di silenzio – e tantissime speculazioni – l’imprenditore cinese è apparso in pubblico. Il portale di informazione Tianmu News sostiene che si è rivolto ad un gruppo di insegnanti delle zone rurali della Cina attraverso un video-messaggio. La notizia è stata confermata dalla Jack Ma Foundation e da Alibaba Group. Il video è stato molto breve (nemmeno un minuto), ma mostrava Jack Ma in pullover blu scuro. “Non possiamo incontrarci a Sanya a causa dell’epidemia – ha spiegato l’imprenditore al pubblico che lo ascoltava – ma quando l’epidemia sarà finita, dobbiamo trovare il tempo per rimediare, e ci rivedremo!”. Come ricorda l’agenzia Reuters, Ma non era apparso in pubblico dal 24 ottobre, dopo aver condannato il sistema normativo di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È tornatoMa, il fondatore del colossoGroup. Dopo mesi di silenzio – e tantissime speculazioni – l’imprenditore cinese è apparso in pubblico. Il portale di informazione Tianmu News sostiene che si è rivolto ad un gruppo di insegnanti delle zone rurali della Cina attraverso un video-messaggio. La notizia è stata confermata dallaMa Foundation e daGroup. Il video è stato molto breve (nemmeno un minuto), ma mostravaMa in pullover blu scuro. “Non possiamo incontrarci a Sanya a causa dell’epidemia – ha spiegato l’imprenditore al pubblico che lo ascoltava – ma quando l’epidemia sarà finita, dobbiamo trovare il tempo per rimediare, e ci rivedremo!”. Come ricorda l’agenzia Reuters, Ma non era apparso in pubblico dal 24 ottobre, dopo aver condannato il sistema normativo di ...

