Il regista Popi Bonnici | “Juventus-Napoli in tv come un gaming tipo FIFA o PES”

persemprecalcio : ?? Popi #Bonnici ha spiegato la nuova tecnologia che sarà utilizzata per la prima volta nel match di #Supercoppa tra… -

Ultime Notizie dalla rete : regista Popi

Per Sempre Napoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Popi Bonnici, regista ...Il regista a radio Punto Nuovo: "Sarà un uso limitato per concedere di imparare e studiare bene. Magari riprenderemo il centesimo gol di Insigne" ...