Il profumo portafortuna dedicato al leone | il segno zodiacale di Gabrielle Chanel

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti i nati sotto il segno del Leone a raccolta. La maison francese Chanel ha lanciato una fragranza dedicata propri al quinto segno zodiacale, quello di Gabrielle Chanel, nata il 19 agosto 1883. Un simbolo diventato per lei una vera e propria protezione e un talismano portafortuna. «Io Sono un leone e, come un leone sfodero, gli artigli per evitare che gli altri mi feriscano. Eppure, mi creda, per me è maggiore la sofferenza nel graffiare che nell’essere graffiata», diceva Coco.