Il problema è che la Juventus di Pirlo ha meritato. Poi, certo, il rigore avrebbe riaperto tutto (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus ha vinto. La Juventus ha anche meritato, nonostante sia lontana, lontanissima dall’essere una squadra sicura di sé. Tant’è vero che sull’1-0, con la partita in pugno, ha regalato al Napoli un rigore da Interregionale. rigore che Lorenzo Insigne, a dieci minuti dalla fine, ha calciato a lato. La partita è tutto sommato finita lì, anche se nel finale Szczesny ha parato un possibile autogol su tiro di Lozano. Dopodiché il 2-0 di Morata in contropiede. Com’era ampiamente prevedibile, l’arbitraggio di Valeri è stato buono, abbiamo assistito ai soliti piagnistei preventivi. Checché si dirà, per il Napoli è una grande occasione persa. Il rigore sbagliato da Insigne è stato il riassunto della partita del Napoli: una partita sostanzialmente priva di coraggio. Se ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha vinto. Laha anche, nonostante sia lontana, lontanissima dall’essere una squadra sicura di sé. Tant’è vero che sull’1-0, con la partita in pugno, ha regalato al Napoli unda Interregionale.che Lorenzo Insigne, a dieci minuti dalla fine, ha calciato a lato. La partita èsommato finita lì, anche se nel finale Szczesny ha parato un possibile autogol su tiro di Lozano. Dopodiché il 2-0 di Morata in contropiede. Com’era ampiamente prevedibile, l’arbitraggio di Valeri è stato buono, abbiamo assistito ai soliti piagnistei preventivi. Checché si dirà, per il Napoli è una grande occasione persa. Ilsbagliato da Insigne è stato il riassunto della partita del Napoli: una partita sostanzialmente priva di coraggio. Se ...

ItaliaViva : Questo Paese è quello che in 30 anni in media è cresciuto di meno al mondo. Con l'esplosione del debito al 160% sul… - ladyonorato : Il più grande successo di #Conte e del suo ministero della propaganda è quello di aver convinto gli Italiani che il… - borghi_claudio : @lucadeas @Quirinale Io personalmente rivolgerò un pensiero preoccupato per l'Italia ma confesso che politicamente… - ioproprioio1 : @BiboyRossi @1926_cri ma l'allenatore può pure impostarla di andare in 11 all'assalto, ma se i giocatori se la fann… - ottovanz : RT @UnoFRAtanti: La donna in foto si trasferì dall’India negli USA alla “ricerca della felicità”. Alle sue figlie spiegó che davanti al pro… -