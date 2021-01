Il primo discorso del presidente Biden: “Oggi è il giorno della democrazia” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, a Washington Joe Biden ha giurato con la formula di rito ed è diventato ufficialmente a 78 anni il 46esimo presidente Usa. TPI ha seguito in diretta il discorso del nuovo inquilino della Casa Bianca attraverso tutte le sue parole, aggiornate in tempo reale. SEGUI L’INSEDIAMENTO DEL 46ESIMO presidente USA IN DIRETTA Biden presidente di “tutti gli americani” “Questo è il giorno della democrazia, un giorno di storia e speranza, di rinnovamento e determinazione. Oggi, in questo giorno di gennaio, tutta la mia anima è in questo: riunire l’America, unire il nostro popolo, unire la nostra nazione”: sono state queste le prime ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021), mercoledì 20 gennaio 2021, a Washington Joeha giurato con la formula di rito ed è diventato ufficialmente a 78 anni il 46esimoUsa. TPI ha seguito in diretta ildel nuovo inquilinoCasa Bianca attraverso tutte le sue parole, aggiornate in tempo reale. SEGUI L’INSEDIAMENTO DEL 46ESIMOUSA IN DIRETTAdi “tutti gli americani” “Questo è il, undi storia e speranza, di rinnovamento e determinazione., in questodi gennaio, tutta la mia anima è in questo: riunire l’America, unire il nostro popolo, unire la nostra nazione”: sono state queste le prime ...

