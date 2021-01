Il Paradiso delle signore, anticipazioni 25-29 gennaio: la sorprendente decisione di Umberto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I prossimi episodi de Il Paradiso delle signore saranno ricchi di colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 25 al 29 gennaio, rivelano che Umberto prenderà una decisione sorprendente nei confronti di Cosimo. L’uomo prima lo metterà spalle al muro, ma poi cambierà idea dopo l’intervento di Federico. Nel frattempo, Gabriella sarà in preda ai sensi di colpa per il bacio con Salvatore e si confiderà con Laura. Intanto, Beatrice si renderà conto che Agnese è succube del marito. La Amato, poi troverà il coraggio di ribellarsi a lui e tornerà a lavoro in Atelier. Federico si riappacificherà finalmente con Silvia mentre i pettegolezzi sulla gravidanza di Clelia si faranno sempre più insistenti. Infine, Cosimo prenderà una ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I prossimi episodi de Ilsaranno ricchi di colpi di scena inaspettati. Leinerenti le puntate in onda dal 25 al 29, rivelano cheprenderà unanei confronti di Cosimo. L’uomo prima lo metterà spalle al muro, ma poi cambierà idea dopo l’intervento di Federico. Nel frattempo, Gabriella sarà in preda ai sensi di colpa per il bacio con Salvatore e si confiderà con Laura. Intanto, Beatrice si renderà conto che Agnese è succube del marito. La Amato, poi troverà il coraggio di ribellarsi a lui e tornerà a lavoro in Atelier. Federico si riappacificherà finalmente con Silvia mentre i pettegolezzi sulla gravidanza di Clelia si faranno sempre più insistenti. Infine, Cosimo prenderà una ...

