Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 gennaio: Salvatore e Gabriella si baciano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le anticipazioni della puntata di giovedì 21 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che andrà in onda l’episodio numero 68. Esso sarà caratterizzato da due eventi principali. Il primo riguarderà il bacio che scatterà tra Gabriella e Salvatore. Il secondo avvenimento degno di nota, invece, riguarderà Clelia, la quale si recherà dal medico per ritirare le analisi dopo il malore avuto. Il suo tardare, però, solleverà le preoccupazioni di Luciano. anticipazioni 21 gennaio: bacio tra Gabriella e Salvatore Nella puntata del 21 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore si lascerà andare a ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ledella puntata di giovedì 21delrivelano che andrà in onda l’episodio numero 68. Esso sarà caratterizzato da due eventi principali. Il primo riguarderà il bacio che scatterà tra. Il secondo avvenimento degno di nota, invece, riguarderà Clelia, la quale si recherà dal medico per ritirare le analisi dopo il malore avuto. Il suo tardare, però, solleverà le preoccupazioni di Luciano.21: bacio traNella puntata del 21delvedremo chesi lascerà andare a ...

bubinoblog : VARIAZIONI RAI1: IL PARADISO DELLE SIGNORE RADDOPPIA, CHE DIO CI AIUTI FA SLOGGIARE IL CALCIO - fabiofabbretti : #IlParadisoDelleSignore raddoppia: venerdì due puntate dalle 15.30 alle 17.00 - liberaurora : Tutta colpa delle date penose degli esami, ma come si fa a pensare che la gente riesca a dare quattro esami nel gir… - Stella01961507 : @ObsoletusH Guardi, che una società anonima (una limited) abbia sede a Hong Kong (paradiso fiscale internazionale)… - _Da111 : Stanotte ho sognato che Tommaso paradiso veniva da me a lavoro ?? (ovviamente nei miei sogni le città non sono mai v… -