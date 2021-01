Il Papa vaccina i senza tetto di Città del Vaticano: “Il vaccino è per tutti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Papa ha deciso di utilizzare dosi di vaccino Pfizer in possesso del Vaticano per vaccinare i senza tetto di Roma: un atto enormemente simbolico. Prima si era fatto ambasciatore della necessità di credere ai vaccini, poi aveva deciso di farsi vaccinare mettendosi regolarmente in lista d’attesa insieme al Papa Emerito Benedetto XVI, quindi ha acquistato una certa quantità L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilha deciso di utilizzare dosi diPfizer in possesso delperre idi Roma: un atto enormemente simbolico. Prima si era fatto ambasciatore della necessità di credere ai vaccini, poi aveva deciso di farsire mettendosi regolarmente in lista d’attesa insieme alEmerito Benedetto XVI, quindi ha acquistato una certa quantità L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

