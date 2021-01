Il nuovo taglio capelli di Nancy Brilli | ideale per le over 50 | e i più belli da provare

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Puntare su linee morbide, scegliere con cura il colore in base al tono del proprio incarnato, evitare forme troppo rigorose e styling eccessivamente lisci. Questi, secondo Marco Marchesi, Salon Director di TONI&GUY Turati e Brera, sono le caratteristiche chiave di un taglio capace di esaltare il viso dopo i cinquant’anni. E sembra che Nancy Brilli, 56 anni, le abbia seguite tutte, come si vede nelle ultime foto postate sul suo profilo Instagram, con un wob che non va oltre la linea del mento addolcito da un biondo dorato e caldo.