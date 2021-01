Il Milan si rifà il look: registrato un nuovo font (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milan nuovo font – Prosegue il lavoro sull’identità grafica in casa Milan. Secondo quanto appreso da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, il club rossonero ha infatti depositato il 13 luglio 2020 (con registrazione al 30 dicembre 2020) un nuovo font per il marchio AC Milan sul territorio dell’Unione europea. Il carattere in questione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021)– Prosegue il lavoro sull’identità grafica in casa. Secondo quanto appreso da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, il club rossonero ha infatti depositato il 13 luglio 2020 (con registrazione al 30 dicembre 2020) unper il marchio ACsul territorio dell’Unione europea. Il carattere in questione L'articolo

CalcioFinanza : Il #Milan si rifà il look: registrato un nuovo font - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Il Milan si rifà il look: registrato un nuovo font: Milan nuovo font – Prosegue il lavoro sull’… - Paul47346421 : @MCaronni MILAN ALTRA STAGIONE COSÌ CON LA SQUADRA CHE HA NON LA RIFÀ.. INTER GIOCATORI UN PO DATATI IN ALCUNI. LA… - unannofa : @Gazzetta_it mo stasera potete rifa' a stessa pagina de l'altra vorta...com'era? Milan Var -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rifà Logo e denominazione: l'Inter si rifà il look? The Wam.net