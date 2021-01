Il marito di Stefania Orlando si scaglia contro il GF Vip: ‘Se abbandonasse ne sarei felice, non è questo il Grande Fratello’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Simone Gianlorenzi si è scagliato duramente contro il reality. Ecco le parole del marito di Stefania Orlando, ancora nella Casa GF Vip: Stefania Orlando ha un crollo e vuole lasciare La puntata di lunedì 18 gennaio è stata molto pesante per i vipponi di Alfonso Signorini del Grande Fratello Vip. Ci sono stati molti scontri e cose da chiarire. Stefania Orlando, ad esempio, ha dovuto ascoltare le dichiarazioni del suo ex marito. Andrea Roncato è andato da Barbara D’Urso e ha detto che il matrimonio con Stefania è finito perchè lei l’ha tradito con un altro. Anche la figlia della sua attuale compagna non è stata carina nei confronti della gieffina. Tutto questo, ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Simone Gianlorenzi si èto duramenteil reality. Ecco le parole deldi, ancora nella Casa GF Vip:ha un crollo e vuole lasciare La puntata di lunedì 18 gennaio è stata molto pesante per i vipponi di Alfonso Signorini delFratello Vip. Ci sono stati molti scontri e cose da chiarire., ad esempio, ha dovuto ascoltare le dichiarazioni del suo ex. Andrea Roncato è andato da Barbara D’Urso e ha detto che il matrimonio conè finito perchè lei l’ha tradito con un altro. Anche la figlia della sua attuale compagna non è stata carina nei confronti della gieffina. Tutto, ...

pomeriggio5 : Stefania Orlando minaccia di lasciare il #GFVIP, ne parliamo con il marito @SimoGianlorenzi a #Pomeriggio5 - tpwkjade : dopo la madre di dayane e l'ex marito di stefania, ora anche l'ex violento di tommaso non ce la fate proprio a non… - LSA96_ : Ma che cazzo sta facendo il Gf che vuole mandare in down tutti i concorrenti da 90?! Prima Dayane con la madre poi… - 1963Stella : @reieetto Me ne frego di ciò che dici ,io voto e farò votare Stefania perché merita di passare al primo turno..a… - chetrashhh : Ma questo pazzo sta raccontando che stava male perché dipendente da cocaina, che non era un bravo marito e che Stef… -