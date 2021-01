Il logo di Icardi scatena le reazioni dei tifosi dell’Inter: l’attaccante fa sempre discutere (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mauro Icardi è stato un protagonista della storia dell’Inter, il rapporto con i tifosi si è compromesso fino alla definitiva rottura. Adesso è un nuovo calciatore del Psg, l’esperienza è stata sicuramente altalenante. L’argentino ha dimostrato di essere un goleador, ma è anche difficile trovare spazio con compagni così forti. Si è verificato un nuovo episodio che ha portato i tifosi dell’Inter ad infuriarsi. Il logo di Icardi scatena il caos Icardi ha presentato sui social il suo nuovo logo, una M e una I intrecciate. Secondo alcuni messaggi pubblicati su Twitter è sembrato un dispetto alla società nerazzurra che, solo qualche giorno fa, aveva lanciato una nuova campagna di marketing “Inter Milano”. Lo stemma di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mauroè stato un protagonista della storia, il rapporto con isi è compromesso fino alla definitiva rottura. Adesso è un nuovo calciatore del Psg, l’esperienza è stata sicuramente altalenante. L’argentino ha dimostrato di essere un goleador, ma è anche difficile trovare spazio con compagni così forti. Si è verificato un nuovo episodio che ha portato iad infuriarsi. Ildiil caosha presentato sui social il suo nuovo, una M e una I intrecciate. Secondo alcuni messaggi pubblicati su Twitter è sembrato un dispetto alla società nerazzurra che, solo qualche giorno fa, aveva lanciato una nuova campagna di marketing “Inter Milano”. Lo stemma di ...

davideinno85 : RT @mirkonicolino: A sinistra il nuovo logo di Mauro #Icardi, a destra il nuovo logo dell'#Inter - CalcioWeb : #Icardi continua a far discutere: i tifosi nerazzurri furiosi - FabioCasalucci : RT @mirkonicolino: A sinistra il nuovo logo di Mauro #Icardi, a destra il nuovo logo dell'#Inter - Sport_Fair : Nuove scintille tra #Icardi e i tifosi dell'#Inter - marknerazzurro : @Agato_Agato Si ma poi cosa hanno in comune? Giusto la I e la M!...perché per il resto il logo di Icardi è graficamente inguardabile!... -