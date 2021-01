Il governo ha attivato l'Avvocatura contro Pfizer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Il governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare quali azioni legali intraprendere contro il rallentamento delle forniture di vaccino Pfizer. Lo apprende l'AGI da fonti del commissariato per l'emergenza. Secondo le stesse fonti, il foro competente è Bruxelles perchè in Belgio ha sede l'azienda farmaceutica Pfizer. L'azione legale - si spiega - partirà nei prossimi giorni ma l'Avvocatura è stata coinvolta ieri sera, dopo la riunione Stato - Regioni cui hanno preso parte Arcuri, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e i governatori delle Regioni. Al termine della riunione Arcuri ha annunciato in una nota azioni legali contro Pfizer. "Ho ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Ilitaliano hal'Generale dello Stato per valutare quali azioni legali intraprendereil rallentamento delle forniture di vaccino. Lo apprende l'AGI da fonti del commissariato per l'emergenza. Secondo le stesse fonti, il foro competente è Bruxelles perchè in Belgio ha sede l'azienda farmaceutica. L'azione legale - si spiega - partirà nei prossimi giorni ma l'è stata coinvolta ieri sera, dopo la riunione Stato - Regioni cui hanno preso parte Arcuri, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e i governatori delle Regioni. Al termine della riunione Arcuri ha annunciato in una nota azioni legali. "Ho ...

