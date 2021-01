Il giorno dopo la crisi. Il governo Conte va avanti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il governo Conte II ottiene la fiducia anche al Senato. Con 156 voti contro 140 passa la fiducia e il governo può continuare a lavorare. Italia Viva, alla fine, si astiene. Cosa significa tutto questo per il futuro del governo e del Paese? Una crisi incomprensibile A chi ha avuto modo di seguire il dibattito alla Camera, ma soprattutto al Senato non sarà sfuggito: le argomentazioni che avrebbero dovuto sostenere le ragioni di questa crisi di governo da parte di Italia Viva non si sono né sentite né viste. L’intervento della Sen. Teresa Bellanova ha spiccato per vuoto di Contenuto. Un mix di accuse alla coalizione, rammarico per tavoli di discussione mancati e poi addirittura Capitol Hill e Trump. La destra, nemmeno a parlarne, ha dettotutto e il suo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) IlII ottiene la fiducia anche al Senato. Con 156 voti contro 140 passa la fiducia e ilpuò continuare a lavorare. Italia Viva, alla fine, si astiene. Cosa significa tutto questo per il futuro dele del Paese? Unaincomprensibile A chi ha avuto modo di seguire il dibattito alla Camera, ma soprattutto al Senato non sarà sfuggito: le argomentazioni che avrebbero dovuto sostenere le ragioni di questadida parte di Italia Viva non si sono né sentite né viste. L’intervento della Sen. Teresa Bellanova ha spiccato per vuoto dinuto. Un mix di accuse alla coalizione, rammarico per tavoli di discussione mancati e poi addirittura Capitol Hill e Trump. La destra, nemmeno a parlarne, ha dettotutto e il suo ...

