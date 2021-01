'Il giorno di Biden', come seguire sulla tv italiana l'insediamento del nuovo Presidente (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prima su Rete 4, dalle ore 17.00 alle ore 18.55 , con lo speciale "Nasce l'America di Biden" condotto da Giuseppe Brindisi, che verrà trasmesso in simultanea da Tgcom24 e avrà diversi ospiti, da ... Leggi su tv.fanpage (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prima su Rete 4, dalle ore 17.00 alle ore 18.55 , con lo speciale "Nasce l'America di" condotto da Giuseppe Brindisi, che verrà trasmesso in simultanea da Tgcom24 e avrà diversi ospiti, da ...

TizianaFerrario : La lunga lista di insulti di #Trump in questi 4 anni.#Biden e la stampa sono i più insultati.Odio e bugie diffusi i… - fattoquotidiano : Usa, Joe Biden firmerà lo stop alle esecuzioni federali nel suo primo giorno alla Casa Bianca - Agenzia_Ansa : #Usa è il giorno di #Biden 'E' l'ora di unire l'America'. Il presidente eletto lascia in lacrime il suo #Delaware,… - valfurla : L'insediamento di Biden, il mistero dei 30 morti in più del 2020 non attribuibili al covid, la Bosnia, Frontex e i… - fortuduck : RT @perchetendenza: #InaugurationDay: Perché oggi è il giorno dell'insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d'Am… -