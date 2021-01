Il crollo della chiesa del “rosariello”: paura trai passanti (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il crollo questa mattina, per fortuna nessuna persona coinvolta. Nel crollo coinvolto anche un edificio vicino alla chiesa. chiesa rosariello (Facebook)Un crollo improvviso, una delle facciate della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, meglio conosciuta come chiesa del rosariello, a Napoli, venuta giù tra lo sgomento e la paura dei passanti. Per fortuna nessun ferito nell’occasione. Siamo in una zona molta popolosa e frequentata della città partenopea, e per fortuna proprio in quel momento nessuno si trovava a passare in quel tratto di strada, solitamente percorso da auto e pedoni. Nel crollo, coinvolto anche un edificio ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilquesta mattina, per fortuna nessuna persona coinvolta. Nelcoinvolto anche un edificio vicino alla(Facebook)Unimprovviso, una delle facciatedi Santa Maria del Rosario alle Pigne, meglio conosciuta comedel, a Napoli, venuta giù tra lo sgomento e ladei. Per fortuna nessun ferito nell’occasione. Siamo in una zona molta popolosa e frequentatacittà partenopea, e per fortuna proprio in quel momento nessuno si trovava a passare in quel tratto di strada, solitamente percorso da auto e pedoni. Nel, coinvolto anche un edificio ...

emergenzavvf : Dalle 13.30 intervento dei #vigilidelfuoco ad Amantea (CS) per il crollo di un costone roccioso: terminato il contr… - borghi_claudio : @bisbvm Dato che dipende dalla volontà dell'arbitro e conoscendolo, ho il lievissimo sospetto che verrebbe lasciato… - severino_nappi : Mentre #DeMagistris ha iniziato la campagna elettorale sui social per la Regione Calabria, a #Napoli, in pieno cent… - MassimoChiaram7 : RT @TgrRai: #Napoli, fortunatamente nessun ferito ma tanta paura per il crollo di parte della facciata della chiesa del Rosariello e di un… - Laura48673787 : RT @FreedomRa1958: @eterea_naive @Laura48673787 Non è una donna è il prodotto della sinistra quella che porterà gli Stati Uniti al crollo d… -