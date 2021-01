Il circo è fermo da quattro mesi: 'Le istituzioni ci hanno abbandonato, siamo disperati' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) FABRIANO - I circensi chiedono aiuto e lanciano un appello: 'Ci sentiamo abbandonati'. A parlare è Giuseppe D'Amico, responsabile dell'Universal Circus, bloccato a Fabriano dall'ottobre scorso con l'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 20 gennaio 2021) FABRIANO - I circensi chiedono aiuto e lanciano un appello: 'Ci sentiamo abbandonati'. A parlare è Giuseppe D'Amico, responsabile dell'Universal Circus, bloccato a Fabriano dall'ottobre scorso con l'...

ManuCia0 : Cristo santo ma ci rendiamo conto gioco fermo per il fumo negli occhi che circo che società di pagliacci - EliRoss85 : @Elisa08227000 @Cris58_A @tempoweb @giadinagrisu Nel circo come pagliaccio, mi dispiace ammetterlo, ma ci sta pure… - Orlandofas11 : @petergomezblog Solo Gomez può ancora prestar fede a questo peracottaro senza arte né parte. L'idiota si concentra… - TosiDima : Il circo è fermo da mesi a Capannelle Roma. Mi sono fermata a fare le foto per vedere se qualcuno può aiutare ma… - CarpeChannel : @roberto08899898 Come spunto di riflessione per migliorare il suo percorso e se stesso lascia pensare che sia un po… -

Ultime Notizie dalla rete : circo fermo Il circo è fermo da quattro mesi: «Le istituzioni ci hanno abbandonato, siamo... Corriere Adriatico Il circo è fermo da quattro mesi: «Le istituzioni ci hanno abbandonato, siamo disperati»

FABRIANO - I circensi chiedono aiuto e lanciano un appello: «Ci sentiamo abbandonati». A parlare è Giuseppe D’Amico, responsabile dell’Universal Circus, ...

La Brianza sfama il circo di Cerro

A lanciarlo il circo Kino che da ottobre, causa Covid, è fermo a Cerro Maggiore, in provincia di Milano: niente spettacoli, niente incassi, niente ristori. L’appello adesso è arrivato in Brianza. "Abb ...

FABRIANO - I circensi chiedono aiuto e lanciano un appello: «Ci sentiamo abbandonati». A parlare è Giuseppe D’Amico, responsabile dell’Universal Circus, ...A lanciarlo il circo Kino che da ottobre, causa Covid, è fermo a Cerro Maggiore, in provincia di Milano: niente spettacoli, niente incassi, niente ristori. L’appello adesso è arrivato in Brianza. "Abb ...