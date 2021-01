Il calendario della Coppa Italia: Napoli-Spezia la sera del 28 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con il quadro degli ottavi di finale che ormai è quasi ultimato, la Lega Serie A ha diffuso il calendario della Coppa Italia del prossimo turno. Si disputerà martedì 26 gennaio il derby tra Inter e Milan: la stracittadina aprirà il programma martedì a San Siro alle 20:45 (diretta RaiUno). Mercoledì sarà invece il turno della gara tra l’Atalanta e la vincente di Lazio-Parma (mercoledì 27 gennaio alle 17:45, diretta su RaiDue), mentre Juventus-Spal si giocherà sempre il 27 gennaio ma alle 20:45 (diretta RaiUno). Infine, chiuderà il quadro degli ottavi la gara tra Napoli e Spezia, che verrà disputata giovedì 28 gennaio alle 21.00 (diretta RaiDue). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con il quadro degli ottavi di finale che ormai è quasi ultimato, la Lega Serie A ha diffuso ildel prossimo turno. Si disputerà martedì 26il derby tra Inter e Milan: la stracittadina aprirà il programma martedì a San Siro alle 20:45 (diretta RaiUno). Mercoledì sarà invece il turnogara tra l’Atalanta e la vincente di Lazio-Parma (mercoledì 27alle 17:45, diretta su RaiDue), mentre Juventus-Spal si giocherà sempre il 27ma alle 20:45 (diretta RaiUno). Infine, chiuderà il quadro degli ottavi la gara tra, che verrà disputata giovedì 28alle 21.00 (diretta RaiDue). L'articolo ilsta.

napolista : Il calendario della Coppa Italia: Napoli-Spezia la sera del 28 gennaio La Lega Serie A ha ufficializzato il calenda… - SO_UNDERGROUND_ : RT @aboschin: Capisci che c'è qualcosa che non va quando ti svegli la mattina e devi guardare il calendario per capire che giorno della set… - CeairItaly : Per il calendario cinese tradizionale, oggi è il giorno del Grande Freddo. Anche se il nome suona un po’ “freddo”,… - MimmaVozza : RT @cislscuola: Prove scritte del #concorso straordinario per #docenti della secondaria ancora da svolgere, a breve il calendario sul sito… - xtbit : Calendario economico: •Mercati europei leggermente al rialzo •Giorno di inaugurazione di Biden •La BoC dovrebbe l… -

Ultime Notizie dalla rete : calendario della Così il calendario della "preliminare" LA NAZIONE Ciclismo, calendario World Tour 2021: tutte le corse | Date

Calendario World Tour 2021: le nuove date di tutte le gare più importanti del circuito professionistico internazionale ...

Museo archeologico: al via le visite guidate gratuite. Ecco come prenotare

In occasione della riapertura del Museo archeologico e d'arte della Maremma, il museo ha organizzato un ciclo di visite guidate gratuite.

Calendario World Tour 2021: le nuove date di tutte le gare più importanti del circuito professionistico internazionale ...In occasione della riapertura del Museo archeologico e d'arte della Maremma, il museo ha organizzato un ciclo di visite guidate gratuite.