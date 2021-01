Il Barcellona vuole dimostrare in tribunale che Setién è scarso, per non pagarlo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giornalista Jordi Martí ha spiegato a SER Catalunya, che il Barcellona ha intenzione di dimostrare in tribunale l'”incapacità” e gli “atteggiamenti sbagliati” di Quique Setién, per non pagare la restante parte degli stipendi che spetterebbero al tecnico dopo l’esonero. Setién ha rivelato a Cadena SER che il Barça non lo ha ancora pagato, e non ha alcuna intenzione di farlo. E per questo motivo gli ha fatto causa. La novità è che i legali del club puntano su argomenti che potrebbero essere classificati come “intangibili”: in pratica, s’è dimostrato – secondo loro – troppo scarso. Setién prese il Barça da capolista e dopo una stagione a dir poco travagliata, chiuse la sua avventura con la peggiore sconfitta europea della storia del club: il 2-8 a Lisbona dal ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giornalista Jordi Martí ha spiegato a SER Catalunya, che ilha intenzione diinl'”incapacità” e gli “atteggiamenti sbagliati” di Quique, per non pagare la restante parte degli stipendi che spetterebbero al tecnico dopo l’esonero.ha rivelato a Cadena SER che il Barça non lo ha ancora pagato, e non ha alcuna intenzione di farlo. E per questo motivo gli ha fatto causa. La novità è che i legali del club puntano su argomenti che potrebbero essere classificati come “intangibili”: in pratica, s’è dimostrato – secondo loro – troppoprese il Barça da capolista e dopo una stagione a dir poco travagliata, chiuse la sua avventura con la peggiore sconfitta europea della storia del club: il 2-8 a Lisbona dal ...

