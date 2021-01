Icardi lancia il suo nuovo logo: coincidenza o provocazione nei confronti dell’Inter? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha presentato il suo nuovo logo: un simbolo formato dalle proprie iniziali intrecciate, una “M” e una “I”. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che il tutto è avvenuto poche ore dopo la notizia del possibile cambio di logo dell’Inter, sua ex squadra. Il lancio è previsto il 9 marzo, giorno del 113° compleanno del club e la campagna marketing si chiama “Inter Milano“, per questo ci sono le stesse lettere in ballo. Con ogni probabilità si tratta solo di una coincidenza, ma i tifosi nerazzurri non l’hanno presa bene, considerandolo come l’ennesimo dispetto nei confronti del club di Suning. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro, attraverso il proprio profilo Instagram, ha presentato il suo: un simbolo formato dalle proprie iniziali intrecciate, una “M” e una “I”. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che il tutto è avvenuto poche ore dopo la notizia del possibile cambio di, sua ex squadra. Il lancio è previsto il 9 marzo, giorno del 113° compleanno del club e la campagna marketing si chiama “Inter Milano“, per questo ci sono le stesse lettere in ballo. Con ogni probabilità si tratta solo di una, ma i tifosi nerazzurri non l’hanno presa bene, considerandolo come l’ennesimo dispetto neidel club di Suning. SportFace.

sportface2016 : #Icardi lancia il suo nuovo logo: coincidenza o provocazione nei confronti dell'#Inter? - sportli26181512 : Mauro Icardi come l'Inter: lancia il nuovo logo I M. Che somiglianza! FOTO: Il 9 marzo l'Inter lancerà in occasione… - cmdotcom : Mauro #Icardi come l'#Inter: lancia il nuovo logo I M. Che somiglianza! FOTO - FcInterNewsit : Repubblica - Icardi lancia il suo nuovo logo 'M-I' e fa indispettire i tifosi dell'Inter - turista_percaso : @acmilan @filippogalli5 Che emozione rivedere Lo Squalo Bianco di Villasanta ! Ricordo quando veniva a prendere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi lancia Mauro Icardi come l'Inter: lancia il nuovo logo I M. Che somiglianza! FOTO Calciomercato.com TABELLA INDISPONIBILI – Tutti gli infortunati e i tempi di recupero, gli squalificati e 12 positivi al Covid

Tutti a riposo, tranne quattro. Luciano Spalletti ha deciso di lasciare i suoi giocatori liberi in vista della sfida di Europa League contro l’Astra Giurgiu (inutile ai fini del ...

L’Inter cambia logo, Mauro Icardi fa lo stesso. Tifosi nerazzurri indispettiti

I rapporti tra Mauro Icardi e l'Inter non sono dei migliori. Ad alimentare il clima di tensione tra le parti in causa, come riporta l'edizione odierna del quotidiano Repubblica nello spazio riservato ...

Tutti a riposo, tranne quattro. Luciano Spalletti ha deciso di lasciare i suoi giocatori liberi in vista della sfida di Europa League contro l’Astra Giurgiu (inutile ai fini del ...I rapporti tra Mauro Icardi e l'Inter non sono dei migliori. Ad alimentare il clima di tensione tra le parti in causa, come riporta l'edizione odierna del quotidiano Repubblica nello spazio riservato ...