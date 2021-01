I Trump lasciano la Casa Bianca: «Quattro anni incredibili, torneremo in qualche modo. We love you» – Il video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tailleur nero e occhiali scuri, lei, come fosse a lutto. Completo elegante e l’inconfondibile cravatta rossa, lui. Donald Trump e la moglie Melania hanno lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca. Ieri, 19 gennaio, aveva già preparato la scena per oggi, con un discorso di congedo in cui invitava gli americani a pregare per il successo dell’amministrazione Biden. L’addio di oggi, 20 gennaio, è avvenuto con i due che, usciti dalla residenza presidenziale, si sono diretti verso il Marine One, per l’ultima volta. Direzione: la base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di commiato, prima di imbarcarsi sull’Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago. Come già anticipato nei giorni scorsi, quello che è ormai l’ex presidente degli Stati Uniti snobberà la cerimonia di insediamento di Joe Biden e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tailleur nero e occhiali scuri, lei, come fosse a lutto. Completo elegante e l’inconfondibile cravatta rossa, lui. Donalde la moglie Melania hanno lasciato per l’ultima volta la. Ieri, 19 gennaio, aveva già preparato la scena per oggi, con un discorso di congedo in cui invitava gli americani a pregare per il successo dell’amministrazione Biden. L’addio di oggi, 20 gennaio, è avvenuto con i due che, usciti dalla residenza presidenziale, si sono diretti verso il Marine One, per l’ultima volta. Direzione: la base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di commiato, prima di imbarcarsi sull’Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago. Come già anticipato nei giorni scorsi, quello che è ormai l’ex presidente degli Stati Uniti snobberà la cerimonia di insediamento di Joe Biden e ...

